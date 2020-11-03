Мерсон: "Мартинес никогда бы не сыграл за МЮ снова при Фергюсоне"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что защитник Лисандро Мартинес никогда бы не сыграл за "Манчестер Юнайтед" снова, если бы повел себя таким образом при сэре Алексе Фергюсоне.
В минувшую субботу Мартинес крупно подвел партнеров по "Юнайтед" в матче против "Челси", схлопотав удаление и став виновником назначения пенальти в ворота "красных дьяволов".
Незадолго до этого Мартинес позволил себе раскритиковать руководство "Юнайтед" за недостаточные инвестиции в состав, и Мерсон чувствует, что в прежние времена Лисандро сразу же выставили бы за дверь.
"В данный момент их проблема в том, что они оказались в ситуации, которую тренер не контролирует".
"Эти игроки зарабатывают так много денег, и некоторые из них просто будут выходить и говорить, что им захочется. Их не наказывают, они просто играют в игру".
"Затем Лисандро Мартинес берет и удаляется, и случилось это при Фергюсоне, он бы больше никогда не сыграл за них. Но сейчас им некем его заменить".
"Быстрого решения нет. Руководство все сделало неправильно. В первое окно они занялись передней линией, но этого оказалось недостаточно. Матеус Кунья, Бриан Мбемо и Беньямин Шешко — славные игроки, но это не те игроки, которые забивают по 20-25 голов за сезон".
"Представляя "Манчестер Юнайтед", вы должны каждую неделю играть на семь или семь с половиной баллов из 10. Но они играют на четыре в одну неделю и на девять в следующую. Так можно играть за "Вулверхэмптон" или "Брентфорд", при всем уважении", — сообщил Мерсон Sky Sports.
03.11.2026 20:00
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всяким уебанам типо кина можно было на ровном месте красные получать, а этой собаке нельзя? просто дрессуры надо было больше
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При сиралексе он бы и слова не вякнул, да и вряд ли такая ситуация при нём произошла. Мерсон долбоёб.
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