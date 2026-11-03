"Пэлас" подает апелляцию на удаление Матета против "Тоттенхэма"

Жан-Филипп Матета "Кристал Пэлас" подает апелляцию на удаление своего нападающего Жан-Филиппа Матета против "Тоттенхэма".

Рефери Майкл Оливер изгнал Матета с поля "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" уже на 13-й минуте матча Премьер-Лиги в минувшую субботу. Оставшись вдесятером, "Пэлас" потерпел поражение 2:0.

Изначально Матета получил от Оливера только "горчичник" за то, что сзади ударил защитника "шпор" Микки Ван Де Вена шипами по ахиллу, однако после подсказки VAR и похода к монитору Майкл сменил цвет карточки на красный.

Как сообщает BBC, в своей апелляции "Пэлас" указывает на то, что глаза Матета были на мяче, и Жан-Филипп просто не видел Ван де Вена.

Если протест "орлов" будет отклонен, 29-летнему французу придется отбыть трехматчевую дисквалификацию, начиная в домашнего противостояния с "Ливерпулем" в ближайшее воскресенье.





Метки Кристал Пэлас, Матета, Оливер, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2026 19:00

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