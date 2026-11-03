Уилкокс предлагал "Юнайтед" Расселла Мартина на роль главного тренера

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс предлагал своему клубу рассмотреть Расселла Мартина на должность главного тренера.

Вскоре после того, как Уилкокс прибыл в "Юнайтед" из "Саутгемптона" в 2024 году, "красным дьяволам" потребовался новый главный тренер.



По информации The Athletic, одним из претендентов на место уволенного Эрика Тен Хага был Мартин, чью кандидатуру продвигал Уилкокс.



Именно Уилкокс дал работу Мартину в "Саутгемптоне" в 2023 году. Расселл привел "святых" к победе в финале плей-офф Чемпионшипа, и Джейсон полагал, что это назначение может сработать и в "Юнайтед".



Однако в итоге "Юнайтед" решил пригласить из "Спортинга" Рубена Аморима, а Мартин утратил контроль над ситуацией в "Саутгемптоне" и в декабре 2024 был уволен, покинув клуб с единственной победой в 16 матчах Премьер-Лиги.



После "Саутгемптона" Мартин успел коротко поработать в "Рейнджерс", а с этого сезона 40-летний англичанин возглавляет "Лестер" из Лиги Один.