Субименди готов покинуть "Арсенал" в январе

Полузащитник Мартин Субименди готов покинуть "Арсенал" в зимнее трансферное окно.

Субименди был основным игроком на протяжении большей части прошлого сезона, своего дебютного за "Арсенал".



Однако в этом сезоне Субименди обосновался на скамейке запасных "Арсенала", в рамках Премьер-Лиги отметившись лишь шестью появлениями на замену.



Как утверждает TEAMtalk, 27-летний испанец принял решение, что будет открыт к предложениям в январе, и это уже привлекло внимание минимум семи клубов.



Вернуть Субименди на родину готовы "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Также Мартина хотят "Бавария" и дортмундская "Боруссия".



А "Челси" и "Ливерпуль" готовы предложить Субименди возможность остаться в Премьер-Лиге.