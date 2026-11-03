Салиба приступил к тренировкам с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба возобновил полноценные тренировки после трех с половиной месяцев отсутствия с травмой спины.

Салиба не играет в футбол с тех пор, как был заменен в первом тайме проигранного сборной Францией матча против Испании в полуфинале Чемпионата Мира в июле (0:2).



В том матче ЧМ-2026 у Салиба обострилась проблема со спиной, которая беспокоила 25-летнего защитника еще в концовке прошлого сезона.



Салиба отказался от операции, а в октябре — после продолжительного периода отдыха — приступил к занятиям на траве.



Как сообщает Evening Standard, сейчас Салиба сделал очередной шаг в своем восстановлении. С понедельника Вильям тренируется с первой командой "Арсенала".



Разумеется, Салиба не примет участия в матче Лиги Чемпионов против "Славии" в среду вечером. Вероятно, Вильям снова сыграет за "Арсенал" уже после международного перерыва в ноябре.



У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты нет причин спешить с возвращением Салиба, потому что Вильяма великолепно подменяет приглашенный из "Астон Виллы" Эзри Конса.