Гравенберх пропустит матч против "Фенербахче" из-за травмы

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх пропустит матч Лиги Чемпионов против турецкого "Фенербахче" в среду из-за травмы пятки.

Гравенберх не принимал участия в проигранном "Ливерпулем" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (0:1), уступив свое место в стартовом составе Трею Ньони.



Гравенберха не оказалось среди игроков, которых главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола увез в Стамбул во вторник, но в данный момент неясно, насколько серьезна травма Райана.



Компанию Гравенберху в лазарете "Ливерпуля" составят Джованни Леони, Конор Брэдли, Джереми Фримпонг и Уго Экитике. А Ватару Эндо с Федерико Кьезой на Лигу Чемпионов не заявлены.