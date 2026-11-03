"Вест Хэм" уволил Нуну

"Вест Хэм" из Чемпионшипа уволил своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

Нуну возглавил "Вест Хэм" в сентябре 2025 и не сумел предотвратить вылет лондонского клуба из Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



После понижения в классе "Вест Хэм" и Нуну согласились продолжить сотрудничество, и на старте сезона "молотобойцы" считались фаворитом на прямую путевку наверх.



Однако "Вест Хэм" довольно слабо начал новый сезон и сейчас находится только на восьмом месте в Чемпионшипе, в шести очках позади лидирующего "Мидлсбро", и это стоило 52-летнему португальцу работы.



Фаворитом на замену уволенному Нуну считается бывший игрок "Вест Хэма" Скотт Паркер, но готовить команду к матчу против "Кардиффа" в среду будут Марк Нобл, Стив Поттс и Джерард Прендервилл.