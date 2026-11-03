"Вест Хэм" уволил Нуну

Нуну Эшпириту Санту "Вест Хэм" из Чемпионшипа уволил своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

Нуну возглавил "Вест Хэм" в сентябре 2025 и не сумел предотвратить вылет лондонского клуба из Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

После понижения в классе "Вест Хэм" и Нуну согласились продолжить сотрудничество, и на старте сезона "молотобойцы" считались фаворитом на прямую путевку наверх.

Однако "Вест Хэм" довольно слабо начал новый сезон и сейчас находится только на восьмом месте в Чемпионшипе, в шести очках позади лидирующего "Мидлсбро", и это стоило 52-летнему португальцу работы.

Фаворитом на замену уволенному Нуну считается бывший игрок "Вест Хэма" Скотт Паркер, но готовить команду к матчу против "Кардиффа" в среду будут Марк Нобл, Стив Поттс и Джерард Прендервилл.





Метки Вест Хэм, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2026 14:00

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  1. danilych89 03.11.2026 15:07 # danilych89
    походу новый кандидат на замену Кэррику в МЮ

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  2. gucman 03.11.2026 14:06 # gucman
    Сайт про Премьер-Лигу, а новость о каком-то любительском клубишке из низшей лиги.

    Админ снова выставил себя дилетантом

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