"Вест Хэм" уволил Нуну
"Вест Хэм" из Чемпионшипа уволил своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту.
Нуну возглавил "Вест Хэм" в сентябре 2025 и не сумел предотвратить вылет лондонского клуба из Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
После понижения в классе "Вест Хэм" и Нуну согласились продолжить сотрудничество, и на старте сезона "молотобойцы" считались фаворитом на прямую путевку наверх.
Однако "Вест Хэм" довольно слабо начал новый сезон и сейчас находится только на восьмом месте в Чемпионшипе, в шести очках позади лидирующего "Мидлсбро", и это стоило 52-летнему португальцу работы.
Фаворитом на замену уволенному Нуну считается бывший игрок "Вест Хэма" Скотт Паркер, но готовить команду к матчу против "Кардиффа" в среду будут Марк Нобл, Стив Поттс и Джерард Прендервилл.
03.11.2026 14:00
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