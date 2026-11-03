Джеррард: "Победа над "Ливерпулем" может иметь огромное значение для "Арсенала"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что победа "Арсенала" на "Энфилде" может иметь огромное значение для чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:1 в гостях у "Ливерпуля", благодаря чему стал единоличным лидером Премьер-Лиги.



Этот результат дополнительно убедил Джеррарда, что "Арсеналу" удастся защитить чемпионское звание в этом сезоне.



"Они ("Ливерпуль") выстрелили себе в ногу, потому что не было необходимости пропускать быстрый гол. Но у них был момент Макаллистера, чтобы сравнять счет, а также был большой повод для назначения пенальти".



"Думаю, если учитывать баланс всего матча, то победа "Ливерпуля" 1:0 была бы справедливым результатом, но нужно отдать должное "Арсеналу".



"Вы приезжаете в сложные места вроде Ливерпуля, предстаете сильной и сплоченной командой, показываете другого рода игру, полную упорства, борьбы и сплоченности, и доводите дело до результата. Так и выигрываются лиги".



"Если в конце сезона они выиграют лигу — а я думаю, они выиграют, я не изменил свое мнение со старта сезона, — они будут чувствовать, что эта победа важнее, нежели их победы 4:0 или 5:0, когда они выглядели великолепно".



"Они будут вспоминать этот матч и думать: "Мы приехали на "Энфилд", сыграли в непростой атмосфере против тяжелого соперника. Андони Ираола заставил этот "Ливерпуль" играть гораздо лучше, "Ливерпуль" был хорош, но мы все равно смогли набрать три очка".



"Это может иметь огромное значение для "Арсенала". В данный момент времени они на девять очков опережают "Ливерпуль". Если "Ливерпуль" хочет составить конкуренцию, им нужно потрудиться. Но этот "Арсенал" просто выглядит так, что они могут обыгрывать команды разными способами. Думаю, это сделает разницу", — цитирует Джеррарда Daily Mirror.