Анонс матча "Барселона" — "Астон Вилла"

Во вторник вечером "Астон Вилла" сыграет в гостях у испанской "Барселоны" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

"Вилла" выиграла все три своих первых матча на общем этапе, тогда как "Барселона" уже успела совершить одну осечку в Лиге Чемпионов, потерпев поражение от ПСЖ с четырьмя пропущенными голами.



В Премьер-Лиге "Вилла" занимает 10-е место, в минувший уикенд упустив победу против "Фулхэма" в домашних стенах (1:1).



- Это будет первая встреча "Барселоны" и "Виллы" с Суперкубка Европы в январе 1983, когда бирмингемцы взяли верх 3:1 по сумме двух матчей, на на "Ноу Камп" потерпели поражение 1:0.



- За свою тренерскую карьеру Унаи Эмери 30 раз противостоял "Барселоне" и одержал только три победы (6 ничьих, 21 поражение).



- Свое самое крупное поражение в еврокубках Эмери потерпел как раз от "Барселоны", уступив со своим ПСЖ со счетом 6:1 в марте 2017.



- "Барселона" пропускала в каждом из 18 последних матчей в Лиге Чемпионов.



- "Барселона" занимает первое место в Ла Лиге, выиграв 10 из своих 11 матчей в этом сезоне.



- Ламин Ямаль забил 12 голов и отдал 11 результативных передач за "Барселону" в этом сезоне.



- При Ханси Флике "Барселона" в среднем забивает по 2.97 голов за матч Лиги Чемпионов (86 в 29).



- "Вилла" еще не уступала в счете в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- Со своего первого выхода в стартовом составе "Виллы" в сентябре Йоан Манзамби совершил шесть результативных действий (3+3) во всех соревнованиях.



- Нападающий "Виллы" Николас Джексон забил шесть голов в октябре.



- Эмилиано Буэндиа забивает уже в четырех европейских матчах за "Виллу".



В лазарете "Виллы" остаются Маттео Руджери, Аарон Ван-Биссака и Амаду Онана.



Лига Чемпионов. Общий этап. 4-й тур

"Барселона" (Испания) — "Астон Вилла" (Англия)

Барселона. Стадион "Ноу Камп". 23:00