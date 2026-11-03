Анонс матча "Барселона" — "Астон Вилла"
Во вторник вечером "Астон Вилла" сыграет в гостях у испанской "Барселоны" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.
"Вилла" выиграла все три своих первых матча на общем этапе, тогда как "Барселона" уже успела совершить одну осечку в Лиге Чемпионов, потерпев поражение от ПСЖ с четырьмя пропущенными голами.
В Премьер-Лиге "Вилла" занимает 10-е место, в минувший уикенд упустив победу против "Фулхэма" в домашних стенах (1:1).
- Это будет первая встреча "Барселоны" и "Виллы" с Суперкубка Европы в январе 1983, когда бирмингемцы взяли верх 3:1 по сумме двух матчей, на на "Ноу Камп" потерпели поражение 1:0.
- За свою тренерскую карьеру Унаи Эмери 30 раз противостоял "Барселоне" и одержал только три победы (6 ничьих, 21 поражение).
- Свое самое крупное поражение в еврокубках Эмери потерпел как раз от "Барселоны", уступив со своим ПСЖ со счетом 6:1 в марте 2017.
- "Барселона" пропускала в каждом из 18 последних матчей в Лиге Чемпионов.
- "Барселона" занимает первое место в Ла Лиге, выиграв 10 из своих 11 матчей в этом сезоне.
- Ламин Ямаль забил 12 голов и отдал 11 результативных передач за "Барселону" в этом сезоне.
- При Ханси Флике "Барселона" в среднем забивает по 2.97 голов за матч Лиги Чемпионов (86 в 29).
- "Вилла" еще не уступала в счете в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
- Со своего первого выхода в стартовом составе "Виллы" в сентябре Йоан Манзамби совершил шесть результативных действий (3+3) во всех соревнованиях.
- Нападающий "Виллы" Николас Джексон забил шесть голов в октябре.
- Эмилиано Буэндиа забивает уже в четырех европейских матчах за "Виллу".
В лазарете "Виллы" остаются Маттео Руджери, Аарон Ван-Биссака и Амаду Онана.
Лига Чемпионов. Общий этап. 4-й тур
"Барселона" (Испания) — "Астон Вилла" (Англия)
Барселона. Стадион "Ноу Камп". 23:00
03.11.2026 12:00
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