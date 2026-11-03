Мерсон ожидает, что "Юнайтед" опустится в зону вылета в течение месяца

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что "Манчестер Юнайтед" опустится в зону вылета Премьер-Лиги в течение месяца.

"Юнайтед" выиграл лишь один из девяти первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и сейчас только по разнице мячей находится над зоной вылета.



Однако Мерсон уверен, что ситуация станет еще хуже, прежде чем команда Майкла Кэррика сможет отдалиться ото дна таблицы.



"Первый тайм против "Челси" был неплох, а затем они выстрелили себе в ногу. Что Майкл Кэррик может с этим поделать? Не имеет значения, кто сидит на скамейке. Будь там Карло Анчелотти, Арсен Венгер, Жозе Моуриньо или сэр Алекс Фергюсон, вы бы все равно не выиграли этот футбольный матч".



"Проблема в том, что фанаты любят Кэррика. Люди сверху должны быть осторожны, принимая решения. Фанаты могут ополчиться против них и увидеть, что дело не в Кэррике".



"Разве люди, принимающие решения, хотят, чтобы фанаты ополчились на них? Когда это случится, им придется уйти, потому что они окажутся под пристальным вниманием. В данный момент этого нет, потому что они сохраняют тренера".



"5 декабря они играют против "Ковентри". Я буду шокирован, если к тому времени они не будут в зоне вылета. К тому времени позади будет около трети сезона. Они могут взять и добиться большого результата, "Вилла" не выглядели неуязвимой в последнем матче".



"Я не представляю, что они вылетят, абсолютно нет. Но это не "Манчестер Юнайтед", — сообщил Мерсон Sky Sports.