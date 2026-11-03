Тренер "Ромы" ожидает сложного матча против "Юнайтед"
Главный тренер итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини заявил, что "Манчестер Юнайтед" лучше, нежели об этом свидетельствует форма "красных дьяволов".
"Юнайтед" подходит к матчу Лиги Чемпионов против "Ромы", не зная побед уже девять поединков кряду во всех соревнованиях.
Однако Гасперини уверен, что "Роме" не будет легко, особенно с учетом того, что матч состоится на "Олд Траффорд".
"Разумеется, в данный момент у "Манчестер Юнайтед" не складывается с результатами в Премьер-Лиге. Но эта ситуация не может вводить нас в заблуждение и отвлекать наше внимание, потому что у "Манчестер Юнайтед" сильная команда, у них есть игроки топ-уровня в составе".
"Мы также знаем, какой будет атмосфера здесь. Здесь на "Олд Траффорд" очень сложно любой команде, поэтому завтра мы будем играть, будто играем против "Манчестер Юнайтед" в своей лучшей форме".
"Я толком не знаю, почему "Манчестер Юнайтед" испытывает такие сложности в данный момент. Но я знаю, что "Манчестер Юнайтед" состоит из очень сильных игроков, и иногда у вас бывают тяжелые времена, но затем вы возвращаетесь на правильный путь и начинаете добиваться хороших результатов".
"Надеюсь, это и случится с "Манчестер Юнайтед" — после матча завтра, разумеется", — цитирует Гасперини Sky Sports.
03.11.2026 10:00
Просмотров: 165
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: