Тренер "Ромы" ожидает сложного матча против "Юнайтед"

Джан Пьеро Гасперини Главный тренер итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини заявил, что "Манчестер Юнайтед" лучше, нежели об этом свидетельствует форма "красных дьяволов".

"Юнайтед" подходит к матчу Лиги Чемпионов против "Ромы", не зная побед уже девять поединков кряду во всех соревнованиях.

Однако Гасперини уверен, что "Роме" не будет легко, особенно с учетом того, что матч состоится на "Олд Траффорд".

"Разумеется, в данный момент у "Манчестер Юнайтед" не складывается с результатами в Премьер-Лиге. Но эта ситуация не может вводить нас в заблуждение и отвлекать наше внимание, потому что у "Манчестер Юнайтед" сильная команда, у них есть игроки топ-уровня в составе".

"Мы также знаем, какой будет атмосфера здесь. Здесь на "Олд Траффорд" очень сложно любой команде, поэтому завтра мы будем играть, будто играем против "Манчестер Юнайтед" в своей лучшей форме".

"Я толком не знаю, почему "Манчестер Юнайтед" испытывает такие сложности в данный момент. Но я знаю, что "Манчестер Юнайтед" состоит из очень сильных игроков, и иногда у вас бывают тяжелые времена, но затем вы возвращаетесь на правильный путь и начинаете добиваться хороших результатов".

"Надеюсь, это и случится с "Манчестер Юнайтед" — после матча завтра, разумеется", — цитирует Гасперини Sky Sports.





Метки Гасперини, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Рома

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2026 10:00

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