Тренер "Ромы" ожидает сложного матча против "Юнайтед"

Главный тренер итальянской "Ромы" Джан Пьеро Гасперини заявил, что "Манчестер Юнайтед" лучше, нежели об этом свидетельствует форма "красных дьяволов".

"Юнайтед" подходит к матчу Лиги Чемпионов против "Ромы", не зная побед уже девять поединков кряду во всех соревнованиях.



Однако Гасперини уверен, что "Роме" не будет легко, особенно с учетом того, что матч состоится на "Олд Траффорд".



"Разумеется, в данный момент у "Манчестер Юнайтед" не складывается с результатами в Премьер-Лиге. Но эта ситуация не может вводить нас в заблуждение и отвлекать наше внимание, потому что у "Манчестер Юнайтед" сильная команда, у них есть игроки топ-уровня в составе".



"Мы также знаем, какой будет атмосфера здесь. Здесь на "Олд Траффорд" очень сложно любой команде, поэтому завтра мы будем играть, будто играем против "Манчестер Юнайтед" в своей лучшей форме".



"Я толком не знаю, почему "Манчестер Юнайтед" испытывает такие сложности в данный момент. Но я знаю, что "Манчестер Юнайтед" состоит из очень сильных игроков, и иногда у вас бывают тяжелые времена, но затем вы возвращаетесь на правильный путь и начинаете добиваться хороших результатов".



"Надеюсь, это и случится с "Манчестер Юнайтед" — после матча завтра, разумеется", — цитирует Гасперини Sky Sports.