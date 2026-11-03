Моуриньо хочет видеть Калафьори в "Реале"
Главный тренер испанского "Реала" Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении защитника "Арсенала" Риккардо Калафьори.
Калафьори утвердился ключевым игроком "Арсенала" после своего перехода из "Болоньи" летом 2024, когда в борьбе за Риккардо "канониры" опередили ПСЖ.
По информации TEAMtalk, Моуриньо рассматривает Калафьори идеальным вариантом на позицию левого защитника, хотя Риккардо также способен сыграть в центре обороны, что он часто делал в "Болонье".
Моуриньо нравится универсальность Калафьори, и после окончания этого сезона "Реал" будет готов предпринять попытку заполучить 24-летнего игрока сборной Италии.
"Реал" уже наводит справки насчет Калафьори, и Риккардо прекрасно осведомлен о существующем к нему интересе из Мадрида.
Действующий контракт Калафьори рассчитан до лета 2029, однако "Арсенал" не хочет терять Риккардо и планирует в следующем году обсудить продление сотрудничества.
03.11.2026 09:00
Просмотров: 591
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
130мл фунтов и по рукам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий