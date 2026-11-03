Невилл: "Именно этого я и ожидал от Лисандро Мартинеса"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не впечатлен поведением защитника "красных дьяволов" Лисандро Мартинеса.

В матче минувшего уикенда против "Челси" Мартинес схлопотал две желтые карточки и стал виновником назначения пенальти в ворота "Юнайтед".



В результате "Юнайтед" потерпел поражение 2:0, а Мартинес навлек на себя критику со стороны Невилла.



"Лисандро Мартинес? Именно этого я и ожидал от него, честно говоря".



"Он заслуживает уважения как победитель Чемпионата Мира, но еще на предыдущей неделе я говорил, что всякий раз, когда я смотрю его игру за "Манчестер Юнайтед", он виноват в пропущенном голе".



"Здесь он был виноват в двух. Первый гол всецело на нем".



"Если бы я позволял забивать голы, как позволяет он, я бы не раздавал интервью. Честно говоря, я бы вообще не открывал рот. Я бы свернулся калачиком, если бы играл таким образом за "Манчестер Юнайтед".



"Будучи защитниками, все мы дарим голы, но количество голов, которые на его совести, поразительно. Вся эта оборона никуда не годится и разваливается каждый раз, как оказывается под большим давлением", — сообщил Невилл Sky Sports.