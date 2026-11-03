Витор Перейра хочет вернуться в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" и "Вулверхэмптона" Витор Перейра заявил, что его приоритетом является возвращение в Премьер-Лигу.

Возглавив "Форест" в феврале, Перейра успешно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге, однако минувшим летом уступил свое место Оливеру Гласнеру.



Прежде Перейра также помог "Вулверхэмптону" остаться в Премьер-Лиге, но в своей новой работе Витор хочет замахнуться на высшие места.



"Я не пожарный. Я хочу проявить себя, сражаясь и соперничая с лучшими тренерами в лиге, и хочу сделать что-нибудь особенное. Когда начинаешь посреди сезона, значит в клубе что-то идет не так. Это значит, что тебе нужно начать энергично и предпринять правильные шаги к созданию чего-нибудь сильного. Но моя цель на будущее — сражаться за трофеи в Премьер-Лиге".



"Если вы посмотрите на мою карьеру до Англии, то почти все время я работал над завоеванием трофеев. Мне нужно совершить правильные шаги, чтобы достичь этого уровня в Премьер-Лиге. Но такова моя цель".



"В прошлом я совершил ряд ошибок в своих решениях. Но теперь я стал опытнее. Я не могу суетиться", — сообщил Перейра The Athletic.