Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Рома"

Харри Магуайр Во вторник, 3 ноября, "Манчестер Юнайтед" проведет свой четвертый матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против итальянской "Ромы".

Стартовав на общем этапе с победы над "Сабахом", затем "Юнайтед" проиграл "Атлетико" и "Комо". "Рома" в свою очередь имеет на одно очко больше, одолев "Слован", сыграв вничью с "Фенербахче" и уступив "Реалу".

Не будет преувеличением сказать, что в данный момент "Юнайтед" находится в кризисе. "Красные дьяволы" не знают побед уже девять матчей кряду во всех соревнованиях, опустившись на 17-е место в Премьер-Лиге.

- Прежде "Юнайтед" восемь раз встречался с "Ромой", одержав пять побед (1 ничья, 2 поражения).

- "Юнайтед" выиграл все четыре матча против "Ромы" на "Олд Траффорд".

- Будучи игроком, главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик шесть раз противостоял "Роме" в Лиге Чемпионов, сделав дубль в ответном матче 1/4 финала в 2007 году (7:1).

- "Юнайтед" проиграл семь из 10 последних матчей в Лиге Чемпионов (2 победы, 1 ничья).

- Девять матчей без побед во всех соревнованиях (3 ничьи, 6 поражений) — это худшая серия "Юнайтед" за 42 года.

- В этом сезоне "Юнайтед" обыграл лишь "Сабах" и "Исвич".

- "Рома" выиграла лишь два из 20 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 12 поражений).

- "Рома" еще не знает поражений в этом розыгрыше Серии А (7 побед, 3 ничьи).

- Если учитывать и прошлый сезон, то "Рома" не проигрывает уже 17 матчей Серии А кряду.

- После 0:0 против "Комо" "Рома" забила 21 гол в шести матчах.

- "Рома" не одержала ни одной победы в 16 последних выездах в Англию (6 ничьих, 10 поражений).

- "Рома" пропускала в каждом из 32 последних выездных матчей Лиги Чемпионов.

Вингер "Юнайтед" Патрик Доргу возобновил полноценные тренировки, но против "Ромы" не сыграет. Лисандро Мартинес доступен, несмотря на свое удаление против "Челси" в минувший уикенд. Лени Йоро свою одноматчевую дисквалификацию отбыл против "Комо". Люк Шоу и Маркус Рэшфорд по-прежнему отсутствуют, как и Мануэль Угарте с Беньямином Шешко.

Лига Чемпионов. Общий этап. 4-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00





Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Рома

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2026 06:00

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Последние комментарии:




  1. closer 03.11.2026 07:24 # closer
    Даже Нишанбаев сегодня посмотрит это порево ромы, перед домашним поревом с cesc-fabregas4

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  2. sausage 03.11.2026 06:54 # sausage
    Да фигня это. Вот Барса - Астон Вилла это топ. Интереснейший матч по вывеске, что угодно может в нём случится.

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  3. zhanik7 03.11.2026 06:25 # zhanik7
    Миха отжигает, фотка зачет ))))))

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  4. nishanbaev 03.11.2026 06:05 # nishanbaev
    дешёвый пиздёжЬ е6аной бабцы опять залетел ей в рот сразу после попытки поэкспертить



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    02.11.2026 16:00 #
    sausage

    Уахахахаахахаха)))))) Дешёвый шантаж и пиздёжь про оплату в одном флаконе)

    Источник: https://fapl.ru/posts/125410/?c=1#c8228257

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