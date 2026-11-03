Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Рома"

Во вторник, 3 ноября, "Манчестер Юнайтед" проведет свой четвертый матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против итальянской "Ромы".

Стартовав на общем этапе с победы над "Сабахом", затем "Юнайтед" проиграл "Атлетико" и "Комо". "Рома" в свою очередь имеет на одно очко больше, одолев "Слован", сыграв вничью с "Фенербахче" и уступив "Реалу".



Не будет преувеличением сказать, что в данный момент "Юнайтед" находится в кризисе. "Красные дьяволы" не знают побед уже девять матчей кряду во всех соревнованиях, опустившись на 17-е место в Премьер-Лиге.



- Прежде "Юнайтед" восемь раз встречался с "Ромой", одержав пять побед (1 ничья, 2 поражения).



- "Юнайтед" выиграл все четыре матча против "Ромы" на "Олд Траффорд".



- Будучи игроком, главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик шесть раз противостоял "Роме" в Лиге Чемпионов, сделав дубль в ответном матче 1/4 финала в 2007 году (7:1).



- "Юнайтед" проиграл семь из 10 последних матчей в Лиге Чемпионов (2 победы, 1 ничья).



- Девять матчей без побед во всех соревнованиях (3 ничьи, 6 поражений) — это худшая серия "Юнайтед" за 42 года.



- В этом сезоне "Юнайтед" обыграл лишь "Сабах" и "Исвич".



- "Рома" выиграла лишь два из 20 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 12 поражений).



- "Рома" еще не знает поражений в этом розыгрыше Серии А (7 побед, 3 ничьи).



- Если учитывать и прошлый сезон, то "Рома" не проигрывает уже 17 матчей Серии А кряду.



- После 0:0 против "Комо" "Рома" забила 21 гол в шести матчах.



- "Рома" не одержала ни одной победы в 16 последних выездах в Англию (6 ничьих, 10 поражений).



- "Рома" пропускала в каждом из 32 последних выездных матчей Лиги Чемпионов.



Вингер "Юнайтед" Патрик Доргу возобновил полноценные тренировки, но против "Ромы" не сыграет. Лисандро Мартинес доступен, несмотря на свое удаление против "Челси" в минувший уикенд. Лени Йоро свою одноматчевую дисквалификацию отбыл против "Комо". Люк Шоу и Маркус Рэшфорд по-прежнему отсутствуют, как и Мануэль Угарте с Беньямином Шешко.



Лига Чемпионов. Общий этап. 4-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00