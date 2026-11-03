Майну призвал игроков "Юнайтед" сражаться за Кэррика

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну призвал своих партнеров по команде сражаться за своего главного тренера Майкла Кэррика.

В преддверии матчей против "Ромы" и "Астон Виллы" на этой неделе Кэррик выглядит практически обреченным на увольнение.



Несмотря на неудовлетворительные результаты, Кэррик раз за разом защищает своих игроков, и Майну хочет отблагодарить Майкла за это и за все то хорошее, что он сделал для него.



"Я очень благодарен боссу за то, что он оказал мне доверие сразу, как пришел, и вселил в меня веру".



"Я благодарен за все те советы, которые он мне дал, и знаю, каким игроком он сам был в клубе. Он знает историю клуба и знает, что нужно, чтобы побеждать. Я принимаю его слова близко к сердцу и стараюсь применять их каждый день на тренировках и матчах".



"Да, конечно, мы ценим то, что он нас защищает, и я чувствую, что мы должны отблагодарить его, поддержав тренера на поле и за его пределами, сражаясь за него и за нас как за команду".



"В эти тяжелые времена нельзя ожидать, что фанаты 100,000 процентов времени будут счастливы и аплодировать, когда мы не добиваемся результатов. Мы должны дать им результаты, чтобы они снова аплодировали нам", — цитирует Майну The Independent.