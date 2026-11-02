Невилл: "Юнайтед" застрял в колее"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что команда Майкла Кэррика угодила в "колею", из которой не может выбраться.

С начала сезона "Юнайтед" выиграл лишь два матча и сейчас не знает побед уже девять поединков кряду во всех соревнованиях, опустившись на 17-е место в Премьер-Лиге.



Невилл не думает, что "Юнайтед" окажется вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, однако результаты подопечных Кэррика тревожат Гари.



"Это очень сложно. Такое ощущение, что клуб застрял в колее. Застрял в колее в плане результатов, уже девять матчей без побед, и это ужасная серия для любого момента времени".



"Люди говорят о первом тайме (против "Челси") и указывают на некоторые хорошие вещи, которые имели место. Но когда по-вашему не получается, нужно приложить усилия".



"Нужно сохранять дисциплину, нужно уметь добывать очки в матче, когда ваш соперник играет довольно хорошо. А "Манчестер Юнайтед" не может этого делать прямо сейчас".



"Стоит им пропустить гол, и они разваливаются на части".



"На данной стадии я не думаю, что они в борьбе за выживание. Я не думаю, что они будут в зоне вылета, но это тревожно. Налицо упадок в результатах, упадок в качестве игры. А впереди сложные матчи".



"Любая организованная команда, которая может разыграть одну-две комбинации, создаст проблемы "Манчестер Юнайтед".



"Рома" может сделать это во вторник. "Астон Вилла" — очень организованная команда, они знают, как играть. Затем "Манчестер Юнайтед" отправится на "Энфилд".



"Впереди у "Манчестер Юнайтед" много больших матчей в предстоящие недели, и это очень тревожно", — сообщил Невилл Sky Sports.