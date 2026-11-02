"Арсенал" планирует совершить два приобретения в январе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета планирует совершить два приобретения в зимнее трансферное окно, чтобы увеличить свои шансы на успех на внутренней и европейской аренах.
Почти все минувшее лето "Арсенал" провел в поисках игрока топ-уровня, охотясь на Хулианом Альваресом, Винисиусом и Морганом Роджерсом.
В итоге "Арсенал" укрепил свою атаку лишь Христосом Цолисом, который частично компенсировал уход Леандро Троссарда, Габриэля Жезуса и Габриэля Мартинелли.
По информации Daily Mirror, Артета считает, что атаке "Арсенала" требуется дополнительное усиление, чтобы успешно выступить на всех фронтах, поэтому "канониры" готовы тратить в январе.
На радаре у "Арсенала" находится нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи, однако "вишенки" не хотят продавать свою восходящую звезду, в борьбе за которую "канониры" могут столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ и "Баварии".
Также со стороны "Арсенала" сохраняется интерес к вингеру "Ювентуса" Кенану Йылдызу, но приглашение нападающего топ-уровня называется приоритетом для Артеты на январь.
02.11.2026 22:00
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