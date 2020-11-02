Кэррик не сомневается насчет желания Мартинеса играть за "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что у нет нет сомнений насчет желания защитника Лисандро Мартинеса играть за клуб.

Мартинес навлек на себя огромную критику после поражения 0:2 от "Челси" в минувшую субботу. Лисандро не только оказался повинен в первом пропущенном голе, но и в концовке схлопотал удаление.



Немногим ранее Мартинес был оштрафован "Юнайтед" за критику в адрес руководства клуба насчет недостаточных инвестиций в состав.



Также ходят упорные слухи, что Мартинес собирается уйти из "Юнайтед" в январе или в конце сезона, не сумев этого сделать минувшим летом, но Кэррик не видит повода для беспокойства.



"У меня совершенно нет сомнений насчет его самоотдачи. Такие вещи случаются в футболе. Иногда ты делаешь некоторые вещи. Иногда ты принимаешь решение. Иногда ты совершаешь ошибки. Иногда это складывается хорошо для тебя".



"Но самоотдача — это не проблема, точно нет", — цитирует Кэррика Sky Sports.