Кэррик предвкушает матч с "Ромой"

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что предвкушает матч Лиги Чемпионов против итальянской "Ромы" и не думает о своем будущем.

К домашнему противостоянию с "Ромой" подопечные Кэррика подходят, не зная побед на протяжении девяти матчей кряду с учетом всех соревнований.

Существуют ожидания, что матчи против "Ромы" и "Астон Виллы" на этой неделе будут последними для Кэррика, потому что затем последует международный перерыв, который даст "Юнайтед" пространство для маневра.

Однако Кэррик не забегает вперед, не считает себя приговоренным к увольнению и сосредоточен только на ближайшей игре.

"Чувствую ли я, что мне осталось два матча? Нет, совершенно нет. Ты не можешь заглянуть в будущее. Ты никогда не знаешь, что случится. Я не знаю, что случится".

"Это не меняет то, что я чувствую. Это не меня то, как мы готовимся к матчу завтра. Вообще-то, я по-настоящему предвкушаю матч. Я не могу дождаться матча завтра".

"Вы можете подумать, что я обезумел из-за результатов и того, что происходит, но я правда не могу дождаться матча завтра, и это единственное, на чем я сосредоточен, что бы ни случилось после, в каком бы направлении ни развернулась ситуация. Но сперва мы хотим сделать завтрашний вечер незабываемым", — цитирует Кэррика Sky Sports.





Метки Кэррик, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Рома, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2026 20:00

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  1. closer 02.11.2026 20:04 # closer
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