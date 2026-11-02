Кэррик предвкушает матч с "Ромой"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что предвкушает матч Лиги Чемпионов против итальянской "Ромы" и не думает о своем будущем.
К домашнему противостоянию с "Ромой" подопечные Кэррика подходят, не зная побед на протяжении девяти матчей кряду с учетом всех соревнований.
Существуют ожидания, что матчи против "Ромы" и "Астон Виллы" на этой неделе будут последними для Кэррика, потому что затем последует международный перерыв, который даст "Юнайтед" пространство для маневра.
Однако Кэррик не забегает вперед, не считает себя приговоренным к увольнению и сосредоточен только на ближайшей игре.
"Чувствую ли я, что мне осталось два матча? Нет, совершенно нет. Ты не можешь заглянуть в будущее. Ты никогда не знаешь, что случится. Я не знаю, что случится".
"Это не меняет то, что я чувствую. Это не меня то, как мы готовимся к матчу завтра. Вообще-то, я по-настоящему предвкушаю матч. Я не могу дождаться матча завтра".
"Вы можете подумать, что я обезумел из-за результатов и того, что происходит, но я правда не могу дождаться матча завтра, и это единственное, на чем я сосредоточен, что бы ни случилось после, в каком бы направлении ни развернулась ситуация. Но сперва мы хотим сделать завтрашний вечер незабываемым", — цитирует Кэррика Sky Sports.
02.11.2026 20:00
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