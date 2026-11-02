"Эвертон" отстранит Грилиша еще от одного матча

Вингер Джек Грилиш не будет задействован "Эвертоном" в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в понедельник вечером.

Пропустив матч Премьер-Лиги против "Арсенала" 24 октября из-за болезни, Грилиш оказался вне заявки "Эвертона" на поединок Кубка Лиги против "Ньюкасла" в прошлый четверг.



"Эвертон" объяснил отсутствие Грилиша в кубковом матче "нарушением клубной дисциплины". Если верить таблоидам, Джек две ночи подряд веселился с друзьями и употреблял алкоголь.



Как сообщает The Athletic, в результате своих похождений Грилиш не явился на тренировку "Эвертона", и пока наставник "ирисок" Дэвид Мойес не собирается реабилитировать 31-летнего англичанина.



Утверждается, что Грилиш не будет задействован "Эвертоном" на "Сент-Джеймс Парк" в понедельник вечером. Вернется ли Джек на домашний матч Премьер-Лиги против "Ковентри" в пятницу, пока неясно.



Добавим, с момента своего возвращения в "Эвертон" на второй подряд сезон аренды из "Манчестер Сити" Грилиш сыграл восемь матчей, но не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.