"Эвертон" отстранит Грилиша еще от одного матча

Джек Грилиш Вингер Джек Грилиш не будет задействован "Эвертоном" в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в понедельник вечером.

Пропустив матч Премьер-Лиги против "Арсенала" 24 октября из-за болезни, Грилиш оказался вне заявки "Эвертона" на поединок Кубка Лиги против "Ньюкасла" в прошлый четверг.

"Эвертон" объяснил отсутствие Грилиша в кубковом матче "нарушением клубной дисциплины". Если верить таблоидам, Джек две ночи подряд веселился с друзьями и употреблял алкоголь.

Как сообщает The Athletic, в результате своих похождений Грилиш не явился на тренировку "Эвертона", и пока наставник "ирисок" Дэвид Мойес не собирается реабилитировать 31-летнего англичанина.

Утверждается, что Грилиш не будет задействован "Эвертоном" на "Сент-Джеймс Парк" в понедельник вечером. Вернется ли Джек на домашний матч Премьер-Лиги против "Ковентри" в пятницу, пока неясно.

Добавим, с момента своего возвращения в "Эвертон" на второй подряд сезон аренды из "Манчестер Сити" Грилиш сыграл восемь матчей, но не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.





Метки Грилиш, Ньюкасл, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2026 19:00

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  1. gary47 02.11.2026 20:19 # gary47
    Джеку надо либо завязывать с футболом (благо денег хватит до конца жизни), либо браться за ум. Ну если не хочет конечно войти в историю английского футбола как фрик и алкаш.

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  2. sufferwell 02.11.2026 19:28 # sufferwell
    лучше бы нигеров своих вонючих так отстранял. и не только эве а вообще все клубы апл

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  3. dexter 02.11.2026 19:17 # dexter
    Напугали алкаша выходным. ОРУ!

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