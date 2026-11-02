"Эвертон" отстранит Грилиша еще от одного матча
Вингер Джек Грилиш не будет задействован "Эвертоном" в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в понедельник вечером.
Пропустив матч Премьер-Лиги против "Арсенала" 24 октября из-за болезни, Грилиш оказался вне заявки "Эвертона" на поединок Кубка Лиги против "Ньюкасла" в прошлый четверг.
"Эвертон" объяснил отсутствие Грилиша в кубковом матче "нарушением клубной дисциплины". Если верить таблоидам, Джек две ночи подряд веселился с друзьями и употреблял алкоголь.
Как сообщает The Athletic, в результате своих похождений Грилиш не явился на тренировку "Эвертона", и пока наставник "ирисок" Дэвид Мойес не собирается реабилитировать 31-летнего англичанина.
Утверждается, что Грилиш не будет задействован "Эвертоном" на "Сент-Джеймс Парк" в понедельник вечером. Вернется ли Джек на домашний матч Премьер-Лиги против "Ковентри" в пятницу, пока неясно.
Добавим, с момента своего возвращения в "Эвертон" на второй подряд сезон аренды из "Манчестер Сити" Грилиш сыграл восемь матчей, но не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.
02.11.2026 19:00
Просмотров: 635
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Джеку надо либо завязывать с футболом (благо денег хватит до конца жизни), либо браться за ум. Ну если не хочет конечно войти в историю английского футбола как фрик и алкаш.
(ответить)
лучше бы нигеров своих вонючих так отстранял. и не только эве а вообще все клубы апл
(ответить)
Напугали алкаша выходным. ОРУ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий