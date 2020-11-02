Тен Хаг: "Роналду закончился семь или восемь сезонов назад"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что в лице Криштиану Роналду ему достался отработанный материал во время их совместной работы на "Олд Траффорд".

В сезоне 2021/22, своем первом после возвращения в "Юнайтед", Роналду забил 24 гола во всех соревнованиях.



Однако затем на тренерский мостик "Юнайтед" заступил Тен Хаг, с которым Роналду сразу же не смог поладить. В результате Криштиану разразился скандальным интервью Пирсу Моргану и в ноябре 2022 расторг свой контракт.



По словам Тен Хага, Роналду, несмотря на свой легендарный статус, уже был не в состоянии играть в Премьер-Лиге и даже не попытался привести себя в форму.



"Игроки хотели работать на него и равнялись на него, потому что он один из величайших за все времена".



"Но в последние семь или восемь сезонов он просто не справлялся. Он закончился со времен "Ювентуса".



"Когда я начинал в "Манчестер Юнайтед", я объяснил ему, как мы собираемся играть и какой будет его роль".



"Но в конечном счете ты должен справляться. Он же больше не мог преодолевать боль, чтобы стараться изо всех сил каждый день и тренироваться на максимуме".



"А если твоя физическая готовность не позволяет играть в Премьер-Лиге, у тебя нет шансов".



"Могло казаться иначе. Но он уже был не в состоянии делать это".



"Не было необходимости говорить ему это, потому что свидетельства были налицо. Так что ему требовалось сделать выбор".



"В тот момент мне пришлось принять решение в лучших интересах клуба и команды. Я знаю, что сделал все возможное, чтобы привести его в форму, но это собственный выбор игрока, хочет ли он приложить такие усилия".



"А если ты не хочешь, я вынужден выбирать других ради интересов команды, что мы и наблюдали".



"Никто не может быть важнее клуба или сборной, даже Месси или Роналду. В конце концов команда всегда на первом месте", — сообщил Тен Хаг ESPN.