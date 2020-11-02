Тен Хаг: "Роналду закончился семь или восемь сезонов назад"

Криштиану Роналду Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что в лице Криштиану Роналду ему достался отработанный материал во время их совместной работы на "Олд Траффорд".

В сезоне 2021/22, своем первом после возвращения в "Юнайтед", Роналду забил 24 гола во всех соревнованиях.

Однако затем на тренерский мостик "Юнайтед" заступил Тен Хаг, с которым Роналду сразу же не смог поладить. В результате Криштиану разразился скандальным интервью Пирсу Моргану и в ноябре 2022 расторг свой контракт.

По словам Тен Хага, Роналду, несмотря на свой легендарный статус, уже был не в состоянии играть в Премьер-Лиге и даже не попытался привести себя в форму.

"Игроки хотели работать на него и равнялись на него, потому что он один из величайших за все времена".

"Но в последние семь или восемь сезонов он просто не справлялся. Он закончился со времен "Ювентуса".

"Когда я начинал в "Манчестер Юнайтед", я объяснил ему, как мы собираемся играть и какой будет его роль".

"Но в конечном счете ты должен справляться. Он же больше не мог преодолевать боль, чтобы стараться изо всех сил каждый день и тренироваться на максимуме".

"А если твоя физическая готовность не позволяет играть в Премьер-Лиге, у тебя нет шансов".

"Могло казаться иначе. Но он уже был не в состоянии делать это".

"Не было необходимости говорить ему это, потому что свидетельства были налицо. Так что ему требовалось сделать выбор".

"В тот момент мне пришлось принять решение в лучших интересах клуба и команды. Я знаю, что сделал все возможное, чтобы привести его в форму, но это собственный выбор игрока, хочет ли он приложить такие усилия".

"А если ты не хочешь, я вынужден выбирать других ради интересов команды, что мы и наблюдали".

"Никто не может быть важнее клуба или сборной, даже Месси или Роналду. В конце концов команда всегда на первом месте", — сообщил Тен Хаг ESPN.





Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2026 18:00

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  1. raka-eve 02.11.2026 18:24 # raka-eve
    даже если лысого обоссут везде, черный пиар - тоже пиар. кому он в принципе обосрался после МЮ

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  2. ko1obok 02.11.2026 18:23 # ko1obok
    всё никак не уймётся недошарлатан

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  3. soloviev 02.11.2026 18:02 # soloviev
    Ну всё лысый шарлотан, ты попал. Сейчас сестра Роналды такой пост накатает, а Пирс такую тираду выдаст, что тебя не в Португалии, не в Англии видеть не захотят...

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