Каррагер раскритиковал Макаллистера за провокацию соперника
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника красных" Алексиса Макаллистера за попытку спровоцировать удаление вингера "Арсенала" Нони Мадуэке.
Во втором тайме проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги накануне (0:1) Макаллистер схлестнулся с Мадуэке, изобразив невыносимую боль после того, как Нони приблизил к нему свою голову.
Несмотря на все свои симпатии к "Ливерпулю", Каррагер не одобряет такое поведение. Джейми призывает футбольные власти покончить с такого рода провокациями.
"Я хотел, чтобы "Ливерпуль" выиграл матч, но я рад, что он (Мадуэке) не был удален. Мы должны критиковать людей за такое и говорить: "Это позор".
"Это нелепо, и это должно прекратиться. Я не выношу это. Если кто-нибудь отводит свою голову назад и бьет по лицу, то это красная карточка".
"Но если игроки уперлись лбами, касаясь друг друга, и один из них падает, а другого игрока удаляют, свои же люди должны сделать внушение этому игроку".
"Поведение Макаллистера — это посмешище, и это должно прекратиться. Люди пытаются извлечь преимущество, потому что могут и потому что за это показывают красные карточки".
"Кто-нибудь должен это прекратить. Ховард Уэбб, Премьер-Лига или тренеры вместе", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
02.11.2026 16:00
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Олицетворение лyзepxyя
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Здоровья Маку. Надеюсь, будет готов к следующей игре
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Подобные выкрутасы стали уже нормой в современном футболе и судьи этому способствуют. Мак поступил позорно, но в оправдание его можно сказать, что раньше ни в чём подобном замечен не был, реальный боец без страха и упрёка. А вот у того же Габриэла такие провокации поставлены на поток, будь то стычки при выяснении отношений или игровые моменты. И опять же виноваты судьи, которые в 8 случаях из 10 накажут "обидчика", и ни разу не покажут жк за симуляцию "обиженному".
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