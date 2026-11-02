Каррагер раскритиковал Макаллистера за провокацию соперника

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника красных" Алексиса Макаллистера за попытку спровоцировать удаление вингера "Арсенала" Нони Мадуэке.

Во втором тайме проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги накануне (0:1) Макаллистер схлестнулся с Мадуэке, изобразив невыносимую боль после того, как Нони приблизил к нему свою голову.



Несмотря на все свои симпатии к "Ливерпулю", Каррагер не одобряет такое поведение. Джейми призывает футбольные власти покончить с такого рода провокациями.



"Я хотел, чтобы "Ливерпуль" выиграл матч, но я рад, что он (Мадуэке) не был удален. Мы должны критиковать людей за такое и говорить: "Это позор".



"Это нелепо, и это должно прекратиться. Я не выношу это. Если кто-нибудь отводит свою голову назад и бьет по лицу, то это красная карточка".



"Но если игроки уперлись лбами, касаясь друг друга, и один из них падает, а другого игрока удаляют, свои же люди должны сделать внушение этому игроку".



"Поведение Макаллистера — это посмешище, и это должно прекратиться. Люди пытаются извлечь преимущество, потому что могут и потому что за это показывают красные карточки".



"Кто-нибудь должен это прекратить. Ховард Уэбб, Премьер-Лига или тренеры вместе", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.