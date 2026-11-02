Каррагер раскритиковал Макаллистера за провокацию соперника

Алексис Макаллистер Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал полузащитника красных" Алексиса Макаллистера за попытку спровоцировать удаление вингера "Арсенала" Нони Мадуэке.

Во втором тайме проигранного "Ливерпулем" матча Премьер-Лиги накануне (0:1) Макаллистер схлестнулся с Мадуэке, изобразив невыносимую боль после того, как Нони приблизил к нему свою голову.

Несмотря на все свои симпатии к "Ливерпулю", Каррагер не одобряет такое поведение. Джейми призывает футбольные власти покончить с такого рода провокациями.

"Я хотел, чтобы "Ливерпуль" выиграл матч, но я рад, что он (Мадуэке) не был удален. Мы должны критиковать людей за такое и говорить: "Это позор".

"Это нелепо, и это должно прекратиться. Я не выношу это. Если кто-нибудь отводит свою голову назад и бьет по лицу, то это красная карточка".

"Но если игроки уперлись лбами, касаясь друг друга, и один из них падает, а другого игрока удаляют, свои же люди должны сделать внушение этому игроку".

"Поведение Макаллистера — это посмешище, и это должно прекратиться. Люди пытаются извлечь преимущество, потому что могут и потому что за это показывают красные карточки".

"Кто-нибудь должен это прекратить. Ховард Уэбб, Премьер-Лига или тренеры вместе", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.





Метки Арсенал, Каррагер, Ливерпуль, Мадуэке, Макаллистер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2026 16:00

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  1. gucman 02.11.2026 16:56 # gucman
    Олицетворение лyзepxyя

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  2. christina-milian 02.11.2026 16:23 # christina-milian
    Здоровья Маку. Надеюсь, будет готов к следующей игре

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  3. sausage 02.11.2026 16:19 # sausage
    Подобные выкрутасы стали уже нормой в современном футболе и судьи этому способствуют. Мак поступил позорно, но в оправдание его можно сказать, что раньше ни в чём подобном замечен не был, реальный боец без страха и упрёка. А вот у того же Габриэла такие провокации поставлены на поток, будь то стычки при выяснении отношений или игровые моменты. И опять же виноваты судьи, которые в 8 случаях из 10 накажут "обидчика", и ни разу не покажут жк за симуляцию "обиженному".

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