"Сандерленд" не собирается увольнять Ле Бри

Главный тренер "Сандерленда" Режис Ле Бри сохраняет полную поддержку руководства своего клуба.

В минувшую субботу "Сандерленд" потерпел поражение 3:1 от "Ковентри", обнаружив себя на самом дне таблицы Премьер-Лиги.



"Сандерленд" выиграл лишь один из девяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, причем эта победа — 1:0 против "Фулхэма" — была одержана еще в конце августа.



Как сообщает Sky Sports, боссы "Сандерленда" расстроены результатами и понимают разочарование своих фанатов, но увольнять Ле Бри не собираются.



"Черные коты" по-прежнему уверены, что французский специалист сможет исправить ситуацию с результатами.



Ле Бри тренирует "Сандерленд" с лета 2024. Режис с первой попытки вывел клуб в Премьер-Лигу, где в прошлом сезоне "коты" заняли седьмое место, благодаря чему квалифицировались в Лигу Европы.