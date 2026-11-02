Мадуэке: "Макаллистер пытался спровоцировать меня на удаление"

Вингер "Арсенала" Нони Мадуэке заявил, что полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер пытался спровоцировать его на красную карточку.

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:1 в гостях у "Ливерпуля", а в концовке этого матча "канониры" могли остаться вдесятером.



Прислонившись к Макаллистеру лбом во время небольшой стычки, Мадуэке обнаружил, что Алексис буквально рухнул на газон и изобразил смертельную боль.



Мадуэке чувствует, что это была провокация со стороны Макаллистера, однако в какой-то момент Нони испугался, что арбитры купятся на актерскую игру аргентинца.



"Честно говоря, я не думаю, что это стоит чего-либо. Рефери не думал о том, чтобы показать желтую или красную карточку. VAR тоже ничего не увидела. Поэтому все мы были согласны насчет этого".



"Это было естественное движение, а он (Макаллистер), разумеется, умен. Он пытался спровоцировать меня на получение красной карточки".



"Я буду очень честен с вами, парни, у себя в голове я подумал: "Это возможно, учитывая наличие VAR". Вопрос в том, как это истолкуют. Я не знаю, что они думали. Но, к счастью, ничего не случилось", — сообщил Мадуэке Viaplay.



