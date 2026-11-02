Каррагер: "Райс — лучший полузащитник в Премьер-Лиге"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал Деклана Райса из "Арсенала" лучшим полузащитником в Премьер-Лиге.

Накануне Райс сыграл ключевую роль в победе "Арсенала" над "Ливерпулем" (0:1), отметившись результативной передачей на Кая Хаверца.



Матч на "Энфилде" лишний раз убедил Каррагера, что 27-летнему англичанину сейчас и близко нет равных в Премьер-Лиге.



"Он полузащитник мирового уровня. Насчет этого абсолютно нет сомнений. Один из лучших полузащитников, что когда-либо были у "Арсенала", а у них были кое-какие великие полузащитники. Он в одном ряду с лучшими из них".



"Он лучший полузащитник в Премьер-Лиге — и с большим перевесом. Это даже не обсуждается. Деклан Райс — лучший полузащитник в этой стране".



"Я не фанат "Арсенала", но иногда я слышу, какие вещи люди говорят о нем. И меня поражает, что они не понимают футбол и не видят того же, что и я", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.