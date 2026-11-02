Каррагер: "Райс — лучший полузащитник в Премьер-Лиге"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал Деклана Райса из "Арсенала" лучшим полузащитником в Премьер-Лиге.
Накануне Райс сыграл ключевую роль в победе "Арсенала" над "Ливерпулем" (0:1), отметившись результативной передачей на Кая Хаверца.
Матч на "Энфилде" лишний раз убедил Каррагера, что 27-летнему англичанину сейчас и близко нет равных в Премьер-Лиге.
"Он полузащитник мирового уровня. Насчет этого абсолютно нет сомнений. Один из лучших полузащитников, что когда-либо были у "Арсенала", а у них были кое-какие великие полузащитники. Он в одном ряду с лучшими из них".
"Он лучший полузащитник в Премьер-Лиге — и с большим перевесом. Это даже не обсуждается. Деклан Райс — лучший полузащитник в этой стране".
"Я не фанат "Арсенала", но иногда я слышу, какие вещи люди говорят о нем. И меня поражает, что они не понимают футбол и не видят того же, что и я", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
02.11.2026 13:00
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Хаха, очередной колбасник, который не блещет умом
Етот срайс и гнильмораеш в нулину центр прое6али ньони и макалистеру
Чота арю
Говорить что он лучший только потому, что он как конь педальный 90минут рыгает это пи3дец....
Он под прессингом пас точный дать не может партнеру....о каком лучшем полузаще идет речь
Это пи3дец ...
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