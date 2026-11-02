Артета похвалил медицинскую службу "Арсенала" за Цолиса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил "невероятную" работу медицинской службы своего клуба, которая поставила вингера Христоса Цолиса на ноги к матчу против "Ливерпуля".

До воскресенья 24-летний Цолис не играл в футбол с международного перерыва, когда он получил травму задней поверхности бедра в сборной Греции.



Артета удивил многих, сразу выпустив Цолиса в стартовом составе на "Энфилде", и Христос помог "канонирам" одержать их первую с 2012 года выездную победу над "Ливерпулем" (0:1).



Цолис оставил приятное впечатление своей игрой, однажды заставив голкипера "красных" Алиссона совершить классный сейв, и после матча Артета поблагодарил персонал "Арсенала".



"Что меня убедило выпустить его в старте? Энергия, которую он демонстрировал на тренировках".



"Когда я спрашивал, он был убежден, что готов. У нас также была проблема с Эбсом (Эзе), и это невероятно, что он оказался в заявке сегодня".



"Я хочу похвалить всю медицинскую службу и отдел по анализу эффективности. Это невероятно, что они делают с этими парнями, заставляя каждого поддерживать этот уровень кажды три дня".



Иногда такие детали, доступен игрок или нет, решают судьбу матчей. Эти люди заслуживают похвалы".



"С Христосом это было невероятно. Он не хотел уходить с поля, он хотел завершить матч. Мы пошли на риск, но в какой-то момент мы решили, что хватит", — цитирует Артету Evening Standard.