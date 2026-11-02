Тен Хаг считает, что "Юнайтед" может вылететь из Премьер-Лиги

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что "красные дьяволы" могут вылететь из Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Юнайтед" выиграл лишь один из девяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас только по разнице мячей находится над зоной вылета.



Вылет "Юнайтед" из Премьер-Лиги не кажется Тен Хагу такой уж невозможной вещью, учитывая уровень других команд.



"В Премьер-Лиге это определенно возможно — просто потому, что все команды сильны. У всех сильные составы, у всех хорошие тренеры".



"И если однажды ты окажешься на неправильной стороне и увязнешь в этом порочном цикле, то выбраться из него будет очень, очень сложно, поэтому да", — сообщил Тен Хаг ESPN NL.