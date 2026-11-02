Ираола: "Скажу Исаку падать в следующий раз"

Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что в следующий раз скажет своему нападающему Александеру Исаку падать на газон, чтобы заработать пенальти.

После домашнего поражения 0:1 от "Арсенала" в воскресенье Ираола был крайне недоволен тем, что арбитры оставили без внимания инцидент на 21-й минуте, когда Юрриен Тимбер в своей штрафной схватил Исака за футболку.



Из-за вмешательства соперника Исак не смог пробить головой по мячу, но при этом устоял на ногах — и напрасно, как теперь считает Ираола.



"Его явным образом хватали за футболку. Алекс находился прямо перед защитником, он собирался пробить головой по воротам, но не смог, потому что его схватили за футболку".



"Если бы он упал на газон, это был бы пенальти на 100 процентов. Это должен был быть пенальти, но что поделать. В следующий раз мы скажем Алексу падать на газон, иначе пенальти не назначат".



"Является ли это советом на будущее? Ответ заключается в том, что тебе нужно падать, иначе они не назначать пенальти".



"Да, определенно, я так ему и скажу".



"Печально, что вы спрашиваете об этом, но, честно говоря, да, мы скажем игрокам падать, потому что иначе они не назначат пенальти. Затем рефери будут жаловаться, почему игроки падают. А потому, что иначе они не назначат пенальти".



"Но я думаю, Алекс поступил честно. Он пытался добраться до мяча, и каждый мог своими глазами сразу увидеть, что его явным образом хватали", — цитирует Ираолу BBC.