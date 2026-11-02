Сульшер: "Кэррик — правильный человек для "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Майкл Кэррик остается правильным человеком, чтобы вести клуб с "Олд Траффорд" вперед.

В данный момент "Юнайтед" не знает побед уже девять матчей кряду, а Кэррик находится на волоске от увольнения.



Однако Сульшер совершенно не утратил веру в Кэррика, который был его ассистентом в "Юнайтед", а также конкурентом за право возглавить "красных дьяволов" на вторую половину прошлого сезона.



"Майкл обладает необходимым, чтобы вести этот клуб вперед. Вы не видите дьявола внутри него, но он там есть, как и во мне! Мы так невероятно похожи".



"Он правильный человек. Он понимает клуб, понимает фанатов и знает, что требуется".



"Возможно, не так много людей думали, что я стану тренером, не говоря уже о том, чтобы стать тренером "Манчестер Юнайтед". Наверное, не так много людей думали то же самое о Майкле Кэррике".



"Когда я разговаривал с "Юнайтед" (в январе), я также похвалил Майкла. Я сказал: "Если вы выберете его, вы получите хорошего человека". Он сделал то же самое со мной", — сообщил Сульшер TV2.