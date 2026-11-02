Райс: "Артета верит, что я способен на большее"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поведал, что главный тренер Микель Артета вдохновил его к улучшению своей игры в этом сезоне.

Райс сыграл ключевую роль в завоевании "Арсеналом" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, однако новый сезон Деклан начал еще убедительнее.



Накануне против "Ливерпуля" Райс отдал свою пятую результативную передачу в этой кампании английского первенства, великолепным прострелом найдя на дальней штанге Кая Хаверца.



После победы 0:1 Райс признался, что своим стремлением к совершенству он обязан Артете.



"Тренер провел по-настоящему искренний разговор со мной на старте сезона, и он по-прежнему думает, что я способен делать больше в этой футболке и для этого клуба. И в этом сезоне я пока что чувствую себя очень хорошо".



"Мы обсуждали забегания перед матчем. Я разговаривал с Хаверцем насчет того, чтобы врываться в штрафную с настоящей агрессией. Он оказался там, и он едва не забил еще один в похожей ситуации. Поэтому я рад за него, потому что он заслужил этот гол сегодня", — сообщил Райс Sky Sports.