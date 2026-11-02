Артета — о победе над "Ливерпулем": "Это нечто историческое"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что считает победу над "Ливерпулем" историческим достижением.

В воскресенье "Арсенал" впервые с 2012 года увез с "Энфилда" все три очка в рамках Премьер-Лиги, нанеся "Ливерпулю" поражение со счетом 0:1.



Артета безмерно гордится своей командой и признается, что такого рода цели мотивируют его.



"Крайне горжусь игроками. Этого не случалось 14 лет, это большое время, поэтому я уверен, что каждый, кто имеет отношение к клубу, испытывает крайнюю гордость сегодня".



"Не только из-за победы, но и того, как мы это сделали, какой дух показали, как мы представляли эту футболку, эту эмблему".



"Особенно с учетом того, что случилось четыре дня назад, когда мы проиграли и вылетели из Кубка от команды, которую нам положено побеждать".



"В этом и заключается волшебство этой игры. Вы можете оказываться в действительно плохих местах, но четыре дня спустя у вас будет возможность сделать нечто историческое, и мы это сделали".



"Я крайне горжусь этим. Это тот вызов, те амбиции, которые вы хотите осуществить. Я обожаю, когда есть нечто, чего мы не делали много лет".



"Суметь преодолеть все эти препятствия — та цель, та причина и та мотивация, почему мы делаем то, что делаем", — цитирует Артету Sky Sports.