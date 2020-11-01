Фермин Лопес не собирается в "Юнайтед"

Атакующий полузащитник испанской "Барселоны" Фермин Лопес заявил, что не собирается переходить в "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что "Юнайтед" попытается укрепить свою атаку в зимнее трансферное окно, и на текущей неделе издание Daily Mail выпустило материал о том, что "красные дьяволы" проявили интерес к Лопесу.



23-летний испанец, оцениваемый в 70 миллионов фунтов, великолепно начал новый сезон, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач во всех соревнованиях.



Однако Лопес более чем счастлив в "Барселоне", где он утвердился в качестве ключевого игрока.



"Манчестер Юнайтед"? Я не обращаю внимания на такого рода новости. Я хочу остаться в "Барсе" как можно дольше. Я надеюсь завершить свою футбольную карьеру в этом клубе и уйти на пенсию здесь", — цитирует Лопеса talkSPORT.