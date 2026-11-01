"Арсенал" впервые за 14 лет одержал победу на "Энфилде"

Быстрый гол Кая Хаверца обеспечил "Арсеналу" первую с сентября 2012 победу на поле "Ливерпуля" в Премьер-Лиге — 0:1.

Впервые в своей карьере на матч Премьер-Лиги в стартовом составе "красных" вышел Трей Ньони. Доминик Собослаи выздоровел и расположился в запасе.



В старт "канониров" вернулся восстановившийся после травмы задней поверхности бедра Христос Цолис. Риккардо Калафьори, Деклан Райс и Нони Мадуэке также поправили свое здоровье и появились с первых минут.



Гости увереннее контролировали мяч в начале матча и реализовали свой первый же момент. На 16-й минуте Райс прострелил с правого края штрафной к дальней штанге, где никто не помешал Каю Хаверцу подставить ногу — 0:1.



"Ливерпуль" пошел большими силами вперед и доставил Давиду Райе несколько неприятных моментов. В то же время у "Арсенала" появилось свободное пространство для ответных атак, но они были редкими.



Давление "красных" не ослабевало. На 39-й минуте Флориан Вирц, исполняя штрафной с левого фланга, пробил в перекладину, а спустя четыре минуты Алексис Макаллистер из выгодной позиции не попал головой в створ.



Во втором тайме "Арсенал" успешнее абсорбировал давление соперника. "Ливерпулю" стало гораздо сложнее создавать опасные моменты.



Более того, хозяева могли и пропустить. На 73-й минуте Цолис пробивал в касание из пределов штрафной площади, но Алиссон выручил свою команду.



За весь матч "Ливерпуль" не нанес ни одного удара в створ, практически ничего не создав за второй тайм.



Быстрый гол "Арсенала" предопределил дальнейшее течение матча. Выезды на "Энфилд" в последние годы давались очень тяжело "канонирам", чтобы сыграть в открытый футбол, ведя в счете.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче