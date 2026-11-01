"Арсенал" впервые за 14 лет одержал победу на "Энфилде"
Быстрый гол Кая Хаверца обеспечил "Арсеналу" первую с сентября 2012 победу на поле "Ливерпуля" в Премьер-Лиге — 0:1.
Впервые в своей карьере на матч Премьер-Лиги в стартовом составе "красных" вышел Трей Ньони. Доминик Собослаи выздоровел и расположился в запасе.
В старт "канониров" вернулся восстановившийся после травмы задней поверхности бедра Христос Цолис. Риккардо Калафьори, Деклан Райс и Нони Мадуэке также поправили свое здоровье и появились с первых минут.
Гости увереннее контролировали мяч в начале матча и реализовали свой первый же момент. На 16-й минуте Райс прострелил с правого края штрафной к дальней штанге, где никто не помешал Каю Хаверцу подставить ногу — 0:1.
"Ливерпуль" пошел большими силами вперед и доставил Давиду Райе несколько неприятных моментов. В то же время у "Арсенала" появилось свободное пространство для ответных атак, но они были редкими.
Давление "красных" не ослабевало. На 39-й минуте Флориан Вирц, исполняя штрафной с левого фланга, пробил в перекладину, а спустя четыре минуты Алексис Макаллистер из выгодной позиции не попал головой в створ.
Во втором тайме "Арсенал" успешнее абсорбировал давление соперника. "Ливерпулю" стало гораздо сложнее создавать опасные моменты.
Более того, хозяева могли и пропустить. На 73-й минуте Цолис пробивал в касание из пределов штрафной площади, но Алиссон выручил свою команду.
За весь матч "Ливерпуль" не нанес ни одного удара в створ, практически ничего не создав за второй тайм.
Быстрый гол "Арсенала" предопределил дальнейшее течение матча. Выезды на "Энфилд" в последние годы давались очень тяжело "канонирам", чтобы сыграть в открытый футбол, ведя в счете.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
01.11.2026 21:30
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Последние комментарии:
С нормальной атакой ливерпуль действительно мог бы быть чемпиком .
Но увы
А жаке молодцом, да и араухо . Защиту колбасня усилила, стоит признать. Хоть араухо я и не котирую, ибо он тупой бестолковый столб, который на дистанции будет привозить пенки и красные
Но так вцелом он игргк под апл, физуха его главный козырь, а в апл большего и не надо
(ответить)
Пенсоишаки пытаются примазаться к победе Арсенала. Какое жалкое зрелище
Ливерпуль - От Арсенала вам респект
(ответить)
Игра настоящих чемпионов.
Точно так же, мой чемпионский xyй играет с дырявой пастью, опущенного хохлядского петуха closera.
(ответить)
Увольте слута
0 ударов в створ
Ето пи3дец
Хватит ето терпеть
(ответить)
Пинсы пытаются перемогать Ливапю, сидя на страпоне. Это так потужно.
(ответить)
Лузерпуль ещё не понял, что купил французского Михалу Мудрика, только чёрного.
(ответить)
Лифер 0 ударофф
Хаверц - самый забивной немец АПЛ за историю
Паскаль Гросс на хвосте, мб обгонит
(ответить)
0 ударов в створ, 0 моментов за последние полчаса
01.11.2026 20:24 #
sausage
Порадовала реакция Ливерпуля на пропущенный гол, мощно насели на ворота канониров. Жаль ничего не залетело. Главное во втором тайме обороты не снизить. Ну и гол конечно на совести Алиссона. Третий матч упорно испытывал судьбу подобными подставами защитников. Вот наконец добился своего.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/125394/?c=1
(ответить)
Вся тема залита лузерпульскими слезами.
(ответить)
Энфилд повержен
(ответить)
На самом деле это только начало позора для лyзepxyя. Багаж Клоппа окончательно закончился, теперь путь один - по нисходящей, вниз, откуда пришли
(ответить)
Лузеркуй 11 забито
Ипсвич 14
Вуаххахахахах
Из этих 11 давайте вспомним, что 2 забили брентфорду в большинстве , автогол дырявый с брацтоном ахаххаа сука 500 лямов в атаку аахахха
(ответить)
В общем поздравляю подзалупалей с победой арсенала.
Празднуйте
(ответить)
Наслаждаюсь когда пенсоишаки всё больше и больше о ЛФК
обиженные наши ахахахахаха
(ответить)
01.11.2026 21:29 #
dexter
Удары в створ 1-3
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/125394/?c=1#c8228033
(ответить)
А чего вдруг пенсы тут раздухарились? Убогим просто повезло из первого ряда наблюдать за разборками больших клубов в топе таблицы, а они по наивности думают наверное, что участвуют в этом)))
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А вообще это хороший такой сюр от руководства ливерпуля. Нормально они атаку на поллярда усилили.
Невероятное бездарные тупые бегунки и вирц, который когда на поле скорее вредит, чем пользу приносит.
С челси подзалуплу повезло, что у челси есть фофана, который не прочь ру4ками в мвоей штрафной сыграть. А так эта говноатака и с челси ниче толком не создала, какой-то там был момент после углового в сума охе арацхо пробил головой и все на этом.
С челси вцелом я чо заметил, что пока на поле были ньони кумасы и прочие то тяжеловато было, парни голодные, прессинг ебейштй. А когда эти чморколя ишаки вирцы повыходили, то каточка попроще шла. Это показательно.
Сегодня чморколя все что делал это терял мяч. Вирц кроме штрафного зеро и потери мяча.
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Ничего не позволили ливеру в атаке. В защите Арс играет выше всяких похвал, нужно признать. На игрока выбрасываются по двое. Эти мелкие задержки, ударить исподтишка, задеть, попридержать получается оч хорошо. Думаю этот сезон еще раз заберут апл, не вижу никого кто смогли бы составить конкуренцию за чемпик. Все таки Пеп был великим
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Как же пенсоИшаки сгорели победы Арсика
в гонке они уйхихихихихи
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Как же колбасодауны сгорели на судейку и кабинетных на прошлой ветке азахххаха
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