Сульшер подтвердил, что обсуждал свое возвращение в МЮ в январе

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что обсуждал свое возвращение в клуб в январе этого года.

"Юнайтед" потребовался новый рулевой в январе, когда был уволен Рубен Аморим. В итоге "красные дьяволы" назначили до конца сезона Майкла Кэррика, который затем получил свою работу на постоянной основе.



Как раз Сульшер и был альтернативой Кэррику для "Юнайтед" в январе, и Оле Гуннар признается, что не смог бы отказать своему бывшему клубу, который он возглавлял с декабря 2018 по ноябрь 2021.



"У меня состоялся хороший разговор с Джейсоном Уилкоксом и Омаром Беррада. Мы не обсуждали длительность контракта или что-то вроде этого. Я вызвался помочь, если нужно, и не выдвигал требований".



"Я поделился своими мыслями насчет того, что требуется клубу, чтобы двигаться вперед".



"Мы провели одную короткую беседу. Переговоров не было".



"Да, я скучаю по этому. Я мог представить, что останусь там навсегда, но жизнь продолжается. То был очень особенный период. Особенный во многих отношениях. Возвращаться в прошлое — не всегда хорошая идея".



"Да, я бы согласился (вернуться в январе), но у меня не было намерений оставаться за пределы лета. То, наверное, было бы время для кого-нибудь другого".



"Я также чувствую, что у меня осталось незаконченное дело. Естественно, было бы забавно снова получить эту возможность", — сообщил Сульшер TV2.