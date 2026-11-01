"Юнайтед" начал переговоры с Эдди Хау

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с бывшим главным тренером "Ньюкасла" Эдди Хау.

Хау не только считается фаворитом букмекеров на замену нынешнему наставнику "Юнайтед" Майклу Кэррику, но и является наиболее предпочтительным вариантом спортивного директора "красных дьяволов" Джейсона Уилкокса.



Как сообщает The Guardian, стороны уже установили контакт, и Хау открыт к работе с "Юнайтед". В случае назначения Эдди "дьяволам" пришлось бы выплатить около 3 миллионов фунтов "Ньюкаслу" в качестве компенсации.



При этом единого мнения в руководстве "Юнайтед" по-прежнему нет, потому что директор "дьяволов" по комплектации состава Кристофер Вивель настаивает на приглашении Юлиана Нагельсманна, которого он знает по совместной работе в "РБ Лейпциг".



На следующей неделе "Юнайтед" сыграет против "Ромы" и "Астон Виллы", после чего будет двухнедельный международный перерыв, во время которого клуб с "Олд Траффорд" сможет принять окончательное решение по тренерскому вопросу.