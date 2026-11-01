Отец Холанда высказался насчет ситуации с финансовыми нарушениями "Сити"

Отец нападающего Эрлинга Холанда поделился своим мнением насчет ситуации с финансовыми нарушениями "Манчестер Сити".

В данный момент "Сити" дожидается рассмотрения своей апелляции на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей "горожан" виновными в финансовых нарушениях с 2009 по 2018 год.



Аль-Инге Холанд вполне спокоен насчет этой ситуации и призывает дождаться окончательного вердикта. 53-летний норвежец считает, что было бы несправедливо наказать нынешних игроков "Сити", включая Эрлинга.



"Ну, насчет этого спекулируют уже достаточно давно, не так ли? Наконец-то, появилось нечто конкретное, против чего "Сити" как клуб может сражаться".



"Разумеется, это серьезные обвинения, но предстоит рассмотрение апелляции, поэтому я думаю, нам нужно сохранять спокойствие, сохранять холодную голову и дождаться вердикта".



"Эрлинг думает об игре в футбол, насколько это возможно. Вот на чем он сосредоточен. Остальное больше для тех из нас, кто находится снаружи футбольного поля".



"Я не знаю ничего больше, нежели есть в медиа. Было написано ужасно много всего, и это очень однобоко, разве нет?"



"Учитывая процесс апелляции, "Манчестер Сити" сложно прямо сейчас выступать и защищать себя. Поэтому мы надеемся, что они получат справедливое слушание, а там посмотрим, смогут ли они в конце концов доказать свою невиновность".



"Теперь нам просто нужно дождаться, а там станет видно. Думаю, они держатся более чем достойно, учитывая серьезность обвинений. Поэтому я чувствую, что группа игроков очень хорошо с этим справляется".



"Мы также должны помнить, что эти вещи, в которых их подозревают, произошли несколько лет назад. Эти игроки не имеют к этому никакого отношения. Поэтому они играют хорошо. Они проиграли последний матч, и пора вернуться на победный путь".



"Было бы наказание текущей группы игроков несправедливым? Да, в каком-то смысле. Наказать этих игроков за то, что произошло много лет назад... Да, я бы сказал, что это было бы несправедливо".



"Нам просто нужно дождаться рассмотрения апелляции. "Сити" убежден, что обладает сильными доказательствами своей невиновности, поэтому, думаю, нам нужно дождаться решения", — сообщил Холанд-старший Viaplay.