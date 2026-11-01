Фоларин Балоган предложен "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" были предложены услуги нападающего "Монако Фоларина Балогана в преддверии зимнего трансферного окна.

В заключительный день летнего трансферного окна Балоган едва не присоединился к "Эвертону". Сам Фоларин отказался от этого перехода, потому что "ириски" усомнились в его здоровье во время медобследования.



Этот сезон совершенно не складывается для 25-летнего игрока сборной США, который в рамках Ла Лиги отметился лишь четырьмя появлениями на замену и не забил ни одного гола.



Как сообщает TEAMtalk, "Монако" сделал Балогана доступным на зимнее окно, а суперагент Жорже Мендеш уже изучает варианты для Фоларина в Европе и за ее пределами.



Как раз "Юнайтед" является одним из клубов, кому были предложены услуги бывшего игрока "Арсенала" и "Мидлсбро". "Красные дьяволы" остро нуждаются в укреплении нападения после рецидива у Беньямина Шешко.



Помимо "Юнайтед", окружение Балогана контактирует с "Лидсом", "Ньюкаслом", "Ноттингем Форест" и "Ювентусом".