Рой Кин усомнился в решении "Юнайтед" назначить Кэррика

Майкл Кэррик Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин усомнился в том, было ли правильным назначение Майкла Кэррика главным тренером на постоянной основе.

В данный момент Кэррик находится на пороге увольнения, хотя только в мае заключил постоянный контракт с "Юнайтед".

Кин считает, что боссы "Юнайтед" должны найти лучшего кандидата из возможных по профессиональным качествам, а не как это было с Кэрриком.

"Если хоть еще один человек скажет мне, что он (Кэррик) отличный парень и любит клуб... При чем здесь это? Личные качества не имеют никакого значения".

"В конце концов ты должен заставлять игроков бегать ради тебя. Все мы можем назвать несколько тренеров, которые были бы хорошими вариантами. Это не означает, что это сработает, но вы все равно должны стремиться к лучшему варианту".

"На владельцах лежит большая ответственность, но они должны нанять лучшего и самого классного тренера для "Манчестер Юнайтед", потому что тренер — это самое важное назначение в футбольном клубе. Факт", — цитирует Кина The Sun.





Метки Кин, Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2026 17:00

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  1. chop 01.11.2026 18:07 # chop
    Майки сливают видно же что игроки не хотят рвать жопу ради Каррика. Нарастает конфликт в раздевалке. Пора возвращать Сэра Алекса.

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  2. andryx 01.11.2026 17:28 # andryx
    При всём уважении. Весь этот "ферги класс". Превратились в обычных пи*даболов. Кин усомнился, как баллерина ебать, сомнения его берут. А варианты какие? Было бы всё в порядке, небось и Зизу и Сар, еблом бы не вертели и давно были бы в штате. Эксперт, шёл бы и прописал быкана глазури. А то всё плясал вокруг Вьера, гавкал, гавкал, а по делу - всё то же пи*даболинг.

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