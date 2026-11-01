Рой Кин усомнился в решении "Юнайтед" назначить Кэррика

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин усомнился в том, было ли правильным назначение Майкла Кэррика главным тренером на постоянной основе.

В данный момент Кэррик находится на пороге увольнения, хотя только в мае заключил постоянный контракт с "Юнайтед".



Кин считает, что боссы "Юнайтед" должны найти лучшего кандидата из возможных по профессиональным качествам, а не как это было с Кэрриком.



"Если хоть еще один человек скажет мне, что он (Кэррик) отличный парень и любит клуб... При чем здесь это? Личные качества не имеют никакого значения".



"В конце концов ты должен заставлять игроков бегать ради тебя. Все мы можем назвать несколько тренеров, которые были бы хорошими вариантами. Это не означает, что это сработает, но вы все равно должны стремиться к лучшему варианту".



"На владельцах лежит большая ответственность, но они должны нанять лучшего и самого классного тренера для "Манчестер Юнайтед", потому что тренер — это самое важное назначение в футбольном клубе. Факт", — цитирует Кина The Sun.