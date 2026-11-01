Алонсо: "Лавиа показал игру топ-уровня"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что его полузащитник Ромео Лавиа показал игру топ-уровня против "Манчестер Юнайтед".

С момента своего перехода из "Саутгемптона" летом 2023 и до этой недели Лавиа ни разу не сыграл за "Челси" все 90 минут матча. На этой неделе Ромео сделал это сразу дважды, целиком проведя поединки против "Ливерпуля" в Кубке Лиги и против "Юнайтед" в Премьер-Лиге.



После победы 2:0 над "Юнайтед" Алонсо отметил, что Лавиа не только набрал отличную форму, но и привел в порядок свою голову.



"На мой взгляд, для полузащитника это была игра самого, самого высокого уровня. Он так много вещей сделал правильно, он всегда связывал оборону с атакующими игроками, он умело переключал игру, он принял много правильных решений, он был очень динамичен и показал бойцовский дух".



"Думаю, это не только в этом матче. Он играл на очень хорошем уровне последние две-три недели, и я очень рад за него. Сегодня он заслуживает огромной похвалы за свою игру".



"Он чувствует себя лучше, он чувствует себя сильнее, он чувствует себя увереннее, чтобы проводить больше минут, получать больше нагрузку".



"Иногда голова важнее, чем ноги, но теперь и его голова в порядке", — цитирует Алонсо Sky Sports.