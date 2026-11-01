Эмери признал, что у "Виллы" много работы перед матчами против "Барселоны" и МЮ

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери признал, что у его команды много работы в преддверии матчей против "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед".

Накануне вечером "Вилла" не смогла удержать победу против "Фулхэма". Открыв счет благодаря Николасу Джексону, бирмингемцы пропустили автогол своего голкипера Дзиона Судзуки.



После ничьей 1:1 Эмери призвал свою команду не зацикливаться на потере двух очков, а думать о двух больших матчах, которые ждут "Виллу" на следующей неделе.



"Нам все еще предстоит над кое-чем поработать. Из пяти последних матчей (в Премьер-Лиге) мы выиграли три и два завершили вничью. Думаю, этот неплохо, но с нашей плохой статистикой этого недостаточно".



"Ничья — это расстраивающий результат, но справедливый результат. Думаю, соперник заслужил ничью".



"Во втором тайме нам было тяжело. Тяжелее, чем в первом тайме. Во втором тайме мы знали, что нам нужно продолжать играть таким же образом, как и в первом тайме, но соперник больше доминировал, они создавали моменты и забили гол".



"Мы тоже создали ряд моментов и даже могли выиграть матч, но я думаю, это был справедливый результат".



"Нам нужно продолжать двигаться вперед и быстро переключиться на ближайший матч — против "Барселоны" во вторник. Затем мы будем готовиться к следующему до перерыва матчу — против "Манчестер Юнайтед" на выезде. Поэтому нам нужно продолжать двигаться вперед", — цитирует Эмери Sky Sports.