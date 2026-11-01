Артета уверен, что Райс подпишет новый контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что полузащитник Деклан Райс подпишет новый контракт.

Сейчас у Райса все еще действует контракт, который он подписал в момент перехода из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов летом 2023. В течение этого времени Деклан стал незаменимым игроком для "Арсенала" и завоевал титул Премьер-Лиги.



Этот контракт с зарплатой в 240,000 фунтов в неделю рассчитан до конца следующего сезона, однако 27-летний англичанин уже обсуждает новую сделку, которая позволит ему встать в один ряд с Букайо Сака, получающим 350,000 фунтов каждые семь дней, и Артета не ожидает никаких проблем.



"Мое ощущение таково, что Деклан очень счастлив здесь. Из каждого разговора с ним я чувствую, что он хочет продолжать выступать здесь в долгосрочной перспективе — и это будет вопросом времени, прежде чем мы уладим это".



"Он снова очень стабилен в этом сезоне. То, что мы требуем от него каждый год, очень сложно делать, сложно поддерживать. Он делает это и заслуживает большой похвалы".



"Бывают большие игроки для больших матчей. Мы знаем, какого рода игры хотим от Дека и остальных парней против "Ливерпуля", чтобы вернуться оттуда с тремя очками", — приводит слова Артеты The Sun.