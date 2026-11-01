"Юнайтед" сделал запрос насчет Тоуни

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвена Тоуни.

Обострившиеся проблемы с голенью у Беньямина Шешко подталкивают "Юнайтед" к приглашению нападающего в зимнее трансферное окно.



Ранее с переходом в "Юнайтед" связывали Доминика Калверт-Левина из "Лидса" и Жан-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас", но первый собирается заключить со своим клубом новый контракт, а второй также вызывает интерес у "Ноттингем Форест".



Еще одним рассматриваемым "Юнайтед" вариантом является Тоуни, который вполне счастлив в Саудовской Аравии, сумев попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира минувшим летом.



Однако 30-летний Тоуни открыт к возвращению в Премьер-Лигу, если ему предоставится правильная возможность, сообщает The Daily Briefing.