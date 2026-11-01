Мерфи: "Лисандро Мартинес — обуза для "Юнайтед"

Бывший игрок сборной Англии Данни Мерфи посоветовал главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Майклу Кэррику больше никогда не выпускать защитника Лисандро Мартинеса.

Быстро схлопотав две желтые карточки, Мартинес оставил "Юнайтед" вдесятером во втором тайме проигранного матча Премьер-Лиги против "Челси" накануне (2:0).



Немногим ранее Мартинес публично раскритиковал свой клуб за недостаточные инвестиции в состав, одновременно с чем выяснилось, что летом Лисандро хотел уйти в "Атлетико".



По мнению Мерфи, матч на "Стэмфорд Бридж" должен остаться последним для Мартинеса в футболке "Юнайтед". Данни видит в Лисандро обузу для "красных дьяволов".



"Нет, я бы не выпустил его снова, потому что он выглядит так, словно уже ушел. У него нет порядка в голове. Он не задержится здесь надолго, это очевидно".



"Ты должен ставить клуб на первое место. Майклу предстоит принять ряд больших решений. Нельзя держать обузу в своей команде".



"Люди годами говорили насчет Ромеро (в "Тоттенхэме"), и сейчас это немного повторяется здесь. На поле нет места таким капризам, такому поведению. Он уже достаточно давно плохо играет, и у него были проблемы с травами. Он не является решением".



"Вам нужен позитивный настрой, и вам нельзя опускать руки. Это был хороший первый тайм, у них была хорошо поставлена игра, они создавали моменты и снова выглядели командой. К Лисандро Мартинесу есть много вопросов, потому что первый гол тоже в основном на его совести. А его удаление — это абсолютно нелепо".



"Разумеется, он извинится в раздевалке, но у него нет правильного настроя, чтобы играть. На него нельзя положиться. Он — обуза", — сообщил Мерфи в радиоэфире BBC.