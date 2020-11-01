"Ливерпуль" изучает возможность по возвращению правого защитника испанского "Реала" Трента Александер-Арнольда уже в январе.

Этот сезон складывается крайне непросто для Александер-Арнольда, однако до сих пор ожидалось, что Трент продолжит сражаться за место в составе "Реала", а решение о своем будущем примет только следующим летом.



Однако Cadena SER утверждает, что главный тренер "Реала" Жозе Моуриньо окончательно разочаровался в Тренте и готов избавиться от 28-летнего англичанина, если сможет обзавестись заменой.



В качестве замены для Трента Моуриньо видит Педро Порро, но в борьбе за защитника "Тоттенхэма" "Реал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Барселоны".



Как бы то ни было, "Ливерпуль" внимательно следит за ситуацией и уже контактирует с окружением Александер-Арнольда, который покинул свой родной клуб летом 2025. Также "красные" проводят исследование насчет того, как болельщики отреагируют на возвращение Трента.



Александер-Арнольд расстался с фанатами "Ливерпуля" не в лучших отношениях, отказавшись продлевать свой истекавший контракт. Лишь желание "Реала" задействовать Трента на клубном Чемпионате Мира позволило "красным" получить небольшую компенсацию за своего воспитанника.



В данный момент "Ливерпуль" рассматривает возможность взять Трента в аренду до конца сезона с последующим выкупом.