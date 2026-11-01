Гласнер пригрозил игрокам "Форест"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Оливер Гласнер пригрозил своим игрокам кардинальными изменениями, чтобы помочь клубу выйти из "дерьмовой ситуации".

В субботу "Форест" потерпел поражение 2:0 от "Брентфорда" и остался в зоне вылета Премьер-Лиги.



Гласнер отказывается мириться с таким положением вещей и одновременно опасается, что "Форест" потребуется новый тренер, если игроки так и не проникнутся его футболом.



"Мы должны осознать, что это недостаточно хорошо. Если мы проиграли четыре из пяти последних матчей, то это недостаточно хорошо. И поэтому, как я считаю, настало время изменить вещи. Именно это я и сделаю".



"Где требуются изменения? Везде, и я чувствую, что некоторые вещи я мог увидеть с первого дня. Теперь я чувствую, что, возможно, чересчур много раз шел на компромиссы в некоторых вещах".



"У меня есть ясное видение. Я скажу игрокам, что мы хотим делать и что мы должны делать. Если игроки проникнутся этим, мы сможем преобразиться, а если нет, придет шестой (с начала прошлого сезона) тренер".



"Я всегда несу ответственность за вещи, которые решаю сам. Все решения были моими. Только один человек виноват, и это я".



"Поэтому я и говорю, что я, будучи Оливером Гласнером, не могу и не буду продолжать в том же духе. Я изменю вещи. Для меня это очевидно, потому что иначе все повторится".



"Вы спрашиваете пятого тренера то же самое, что и предыдущих. Думаю, игра стала лучше, но в целом картина прежняя. И если вещи не изменятся, вы будете задавать вопросы шестому тренеру".



"Переживаю ли я за свое будущее? Моя совесть чиста. Я отправлюсь домой и позавтракаю со своей семьей. Это не самая плохая ситуация. Никому не нужно жалеть Оливера Гласнера. Если бы я захотел, через две недели я бы мог начать где-нибудь еще. Я этого не делаю".



"Но если бы я это сделал, то игроки, персонал здесь остались бы в своей прежней ситуации. Простите за мой язык, но это все та же дерьмовая ситуация, в которой клуб был в прошлом году".



"Поэтому изменения нужны сверху и донизу. Для меня это ясно. И это то, что я сделаю. Без каких-либо компромиссов. Ноль компромиссов. Ноль. А если это не сработает, мне дадут знать", — цитирует Гласнера Sky Sports.