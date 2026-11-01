9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье, 1 ноября, поединком "Ливерпуля" и "Арсенала" продолжится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 19:30



"Ливерпуль" выиграл четыре матча подряд с учетом всех соревнований, к чему затем приплюсовал победу над "Челси" в Кубке Лиги по пенальти. Главный тренер "красных" Андони Ираола проиграл лишь два из своих 27 поединков Премьер-Лиги в 2026 году (12 побед, 13 ничьих).



В этом сезоне Премьер-Лиги "Арсенал" оформил пять "клин-шитов", что является совместно лучшим показателем в дивизионе, и позволил своим соперникам нанести только 24 удара в створ — меньше всех. "Канониры" пропустили лишь один гол в шести последних матчах чемпионата.



"Арсенал" не одержал ни одной победы в 13 последних выездах к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги (5 ничьих, 8 поражений). С января 2016 по май 2025 в каждой из 19 встреч "красных" и "канониров" забивалось минимум по два гола, но в обеих в прошлом сезоне — только по одному.



"Ливерпулю" предстоит принять решения по Доминику Собослаи и Виктору Муньосу, но Джованни Леони, Конор Брэдли, Джереми Фримпонг и Уго Экитике точно не сыграют.



К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Арсенала" Макс Доуман. Риккардо Калафьори, Деклан Райс и Христос Цолис возобновили тренировки. Вильям Салиба и Букайо Сака недоступны, а Нони Мадуэке под вопросом.