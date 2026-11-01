Алонсо поведал, как вдохновил "Челси" на второй тайм против "Юнайтед"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо рассказал, как изменил игру своей команды в перерыве матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Субботний матч на "Стэмфорд Бридж" оказался разделен на две половины. До перерыва игра была открытой, и "Юнайтед" едва ли не переигрывал хозяев.



Но после перерыва "Челси" быстро открыл счет и в дальнейшем доминировал, ничего не позволив сопернику, за исключением попадания Бриана Мбемо в перекладину в компенсированное время.



После победы 2:0 Алонсо поведал, что в перерыве попросил игроков сделать ставку на владение мячом, и это дало результат.



"Мы поговорили в перерыве о том, что мы выиграем этот матч через владение мячом".



"Поэтому улучшение было сделано в игре с мячом. Посыл был в том, что нужно лучше действовать с мячом, не позволять сопернику многое, придерживаться своей тактики. Мы стали чувствовать себя комфортнее на поле, мы стали лучше контролировать игру, и когда вы чувствуете себя лучше с мячом, обычно вы и лучше обороняетесь".



"Поэтому, думаю, эта реакция и это изменение были важны для гола и для ощущения", — цитирует Алонсо Evening Standard.