"Юнайтед" не уволит Кэррика после поражения от "Челси"

"Манчестер Юнайтед" не будет увольнять своего главного тренера Майкла Кэррика после поражения от "Челси".

В субботу "Юнайтед" продлил свою серию без побед до девяти матчей кряду с учетом всех соревнований, уступив на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:0. Такого плохого отрезка у "красных дьяволов" не было с 1988 года.



Четвертое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги оставило "Юнайтед" на 16-м месте в турнирной таблице, в одном очке над зоной вылета. Однако к увольнению Кэррика, которое ожидалось многими еще после разгрома от "Борнмута" в прошлый уикенд, это не приведет.



Как сообщает The Athletic, по итогам состоявшихся "кризисных переговоров" боссов "Юнайтед" на этой неделе было принято решение сохранить Кэррика до международного перерыва в ноябре. Во время двухнедельной паузы на сборные клуб окончательно определится, как быть дальше.



До международного перерыва "Юнайтед" еще предстоит сыграть против "Ромы" в Лиге Чемпионов и против "Астон Виллы" в Премьер-Лиге.