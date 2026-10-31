Алонсо: "Эстевао показал, что заслуживает большего"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо похвалил своего вингера Эстевао Виллиана после победы над "Манчестер Юнайтед".

Алонсо был подвергнут критике за то, что посреди недели Эстевао не сыграл ни минуты против "Ливерпуля" в Кубке Лиги. Однако в тот момент Хаби уже знал, что в субботу выпустит 19-летнего бразильца в стартовом составе.



Это был первый раз в этом сезоне Премьер-Лиги, когда Эстевао появился в стартовом составе "Челси". Юниор забил два гола, которые были отменены из-за офсайда, и помог "синим" одержать победу 2:0, чем заслужил похвалу Алонсо.



"Вы спрашиваете меня, но иногда я не могу дать вам всей информации".



"Мы поговорили после "Тоттенхэма", и он знал, что сыграет сегодня".



"Он наилучшим образом показал, что заслуживает большего и что он подготовился. Это именно то, что ты хочешь от футболиста, поэтому я очень рад за него. Он заслуживает наслаждаться своей игрой, у него хорошая связь с трибунами".



"Он был по-настоящему близок к тому, чтобы забить. Он очень упорно трудился, он устал, и это был хороший день для него".



"Думаю, он излучал угрозу, он создал много моментов, много ситуацией, в которых мог забить, и он хорошо себя себя проявил", — цитирует Алонсо Evening Standard.